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Рубрика: Экономика

Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года

Текст: Ирина Жандарова

Курс доллара утром 3 января превысил 71,45 рублей. Такого уровня американская валюта достигла впервые с 16 марта 2016 года.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Резкое повышение курса доллара произошло в первые минуты торгов, к 11.05 мск доллар снизился до 69,18 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро составил к этому времени 78, 61 рубля, потеряв 1,36 рублей к показателям предыдущих торгов. На старте торгов 3 января курс евро достигал 79,19 рублей.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, составляет 69,47 рублей, евро - 79,46 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок
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