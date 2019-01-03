Лесопользователей обязали восстанавливать каждый вырубленный гектар

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон № 212 "О компенсационном лесовосстановлении". Каждый вырубленный гектар леса должен быть засажен молодыми деревьями.

"В 2006 году в России была отменена плата за потери лесного хозяйства, в то время как до этого платеж компенсировал "выбытие лесов" независимо от причин вырубки. К 2017 году лесные площади, вырубленные в стране под недропользование, строительство дорог, а также трубопроводы и газопроводы уже превышали 150 тысяч гектаров без каких бы то ни было обязательств по лесовосстановлению. По сути, это безвозвратная потеря леса", - рассказали "РГ" в Рослесхозе.

Новый закон должен решить эту проблему. С 1 января 2019 года при разработке месторождений, строительстве и укладке других инженерных объектов нужно обязательно проводить компенсационные посадки. Восстанавливать леса закон теперь обязывает и при переводе земель в другую категорию. Причем высаживать деревья на месте рубок лесопользователь должен в течение года.

"Предполагается, что расходы лесопользователей на проведение компенсационных посадок составят 900 миллионов рублей ежегодно. Новый закон должен привести к появлению рынка услуг по лесовосстановлению, а это, в свою очередь, повлияет на объемы и качество работ. За соблюдением новых требований будут следить исполнительные власти в регионах, а также Рослесхоз", - пояснили в пресс-службе лесного ведомства.

По данным ведомства, 2017 году в России восстановили почти миллион гектаров леса, которые были вырублены при заготовке в 2015 году.