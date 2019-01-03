Лувр установил новый рекорд по числу посетителей в 2018 году

В 2018 году парижский Лувр посетили 10,2 миллиона людей. А это на 25% больше, чем в 2017 году.

Также был побит рекорд 2012 года, когда в музее побывали 9,7 миллиона человек. Кстати, в тот период были открыты выставки, посвященные творчеству Рафаэля и Леонардо да Винчи.

- В прошлом году впервые в истории музеев число посетителей составило более десяти миллионов человек, - цитирует ТАСС директора музея Жан-Люка Мартинеза.

По его словам, установить рекорд удалось благодаря "возобновлению международного туризма в Париже". Ранее спад посещаемости столицы Франции был зафиксирован после многочисленных атак.

Самыми частыми гостями Лувра в 2018 году стали жители США, Китая, Испании, Германии, Италии, Великобритании и Бразилии. Среди посетителей 2,5 миллиона человек - граждане Франции.