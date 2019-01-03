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Лысый Иван Ургант сфотографировался с голубым велосипедом

ТВ и сериалы
    03.01.2019, 19:20
Текст:   Олег Усков

Популярнейший российский телеведущий, актер, шоумен и острослов Иван Ургант кардинально сменил имидж - артист побрился наголо. В чем почти 7,5 миллионов подписчиков Ивана смогли убедиться из его Instagram.

Сегодня Иван, накануне Нового года позвавший отечественных рэперов в свое "голубое братство", опубликовал фото с подарком от супруги - ничуть не менее голубым велосипедом (страсть Урганта к велоспорту общеизвестна). При этом сам актер - энергично лыс.

"Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под ёлкой... настоящий #голубойургант. С Новым Годом!", - пояснила подпись к снимку.

При этом стоит отметить, что фото гармонирует с ранее размещенным снимком дуэта Нагиева и Бондарчука, подписанным как "братья по оружию".

В апреле Ивану исполнилось сорок лет. Актер известен по фильмам и сериалам "Улицы разбитых фонарей" (Мамонт), "33 квадратных метра", "Жесть", "Высоцкий. Спасибо, что живой", почти всем картинам серии "Ёлки".

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