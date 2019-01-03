Матч Шараповой на турнире в Шэньчжене перенесен из-за непогоды

Четвертьфинальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжене между россиянкой Марией Шараповой и белоруской Ариной Соболенко, запланированный на сегодня, перенесен. Причиной этого стала непогода.

Изначально игра была должна состояться в четверг, но в итоге пройдет в пятницу. Финал турнира должен состояться 5 января.

При этом матч Шараповой оказался не единственным перенесенным. Россиянки Вера Звонарева и Вероника Кудерметова успели начать сегодняшнюю игру, но продолжить они будут вынуждены также в пятницу. Матч был остановлен после первого сета, который Кудерметова выиграла 6:4.

Помимо этого, была прервана игра между румынкой Сораной-Михаэлой Кырстей и американкой Элисон Риск - они успели сыграть лишь два гейма, и румынская спортсменка вела 2:0. Ее соотечественница Моника Никулеску не успела начать матч с китаянкой Ван Яфань, эта встреча также пройдет в пятницу.