Мэры Палермо и Неаполя отказались подчиняться главе МВД Италии

Градоначальники двух городов Италии - Палермо и Неаполя - наотрез отказались исполнять новое иммиграционное законодательство страны.

Речь идет о так называемом "Декрете Сальвини", который был назван в честь автора документа, министра внутренних дел Маттео Сальвини. Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.

Первым нежелание воплощать в жизнь эту норму выразил мэр Палермо Леолука Орландо. Он убежден, что десятки тысяч иммигрантов, которые легально проживают в Италии, платят налоги, рискуют оказаться в ближайшее время без вида на жительства и в одночасье превратится в нелегалов. Это обстоятельство, по мнению Орландо, подтолкнет этих людей на совершение преступлений и неминуемо ухудшит криминогенную обстановку в стране.

Мэра Палермо полностью поддержал его коллега, градоначальник Неаполя Луиджи Де Маджистрис.

"Этот закон противоречит конституции, и в частности ее статьям, касающимся защиты беженцев и их права иметь такие же условия жизни, которыми наделены итальянцы. В Неаполе он (декрет) никогда не будет реализован",- подчеркнул Де Маджистрис.

Последуют ли примеру Орландо и Де Маджистриса другие мэры - пока не очень ясно. Но многие обозреватели допускают, что их неповиновение может вполне вдохновить многих коллег на подобный решительный выпад.