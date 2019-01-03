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Рубрика: В мире

Мировой рекорд долгожительства может быть изменен

Текст: Наталия Ячменникова

Мировой рекорд долгожительства, принадлежащий француженке Жанне Кальман, может оказаться мошенничеством, пишет сайт Euronews. Жанна Кальман скончалась в возрасте 122 лет в 1997 году. Женщина стала старейшей из когда-либо живущих на Земле людей, зафиксированных официально. Надо сказать, что на Земле немало тех, кто пережил вековой рубеж: в топе-100 долгожителей 94 женщины и всего 6 мужчин. Так, 119 лет прожила американка Сара Кнаус , 117 - японка Наби Тадзима, 118 - канадка Мария-Луиза Феброни Мейер…Как правило, биографии долгожителей подтверждаются многочисленными документами и свидетельствами, и не вызывают сомнений. Но, как оказалось, не в случае с Жанной Кальман.

Фото: depositphotos.com
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Российские исследователи математик Николай Зак и геронтолог Валерий Новосёлов утверждают, что за Жанну себя выдавала ее дочь, чтобы избежать выплаты внушительного налога на наследство.
Николай Зак, изучив графики многих долгожителей, говорит, что кривая самой старой женщины Земли сильно выбивается из статистики. Подозрения вызвали и сопоставления биографий, написанных разными авторами. "Вообще ни в одной биографии, которая написана про Жанну Кальман, авторы не подвергают сомнению ее возраст. Но если мы сличаем разные биографии, фотографии, предоставленные в разных биографиях, и тексты, интервью Жанны Кальман, получается очень много противоречий", - цитирует Зака Euronews.

Валерий Новоселов заметил, что указанные в документах Жанны Кальман параметры отличаются о тех, которые были у легендарной долгожительницы. Жанна Кальман вошла в книгу рекордов Гиннесса. Она шутила, что Бог забыл о ней, курила до 117 лет, в 85 лет фехтовала, до 100 лет ездила на велосипеде. А секрет своего долгожительства объясняла регулярным употреблением красного вина и шоколада.

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