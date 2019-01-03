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03.01.2019 20:22
Рубрика: Экономика

На прилавках будет больше свежей российской рыбы

Текст: Алена Узбекова
С 2019 года вступили в силу изменения, регулирующие добычу рыбы, которые были установлены поправками в закон о рыболовстве еще в 2016 году. Главный вывод: российский улов должен уплывать на полки отечественных магазинов.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Нововведения продлевают срок действия квот с 10 до 15 лет, кроме того, вводится единая квота на вылов рыбы. "Раньше квоты для рыбаков разграничивались на прибрежную и промышленную, при этом, по сути, они мало чем различались. При этом "прибрежка" не отвечала государственной задаче - насыщению приморских регионов охлажденной рыбой. Сейчас рыбопромышленники могут сами выбирать, как рыбачить по прибрежной, промышленной квоте или по обеим сразу", - пояснили "РГ" в Росрыболовстве.

Доля прибрежных квот будет рассчитываться по повышающему коэффициенту - 1,2. Но рыбачить  разрешат больше с условием - весь улов в живом, свежем или охлажденном виде должен поставляться в порты или места выгрузки, определенные регионом, у берегов которого ведется промысел. "До 2019 года улов по прибрежным квотам мог в замороженном виде продаваться за рубеж. Сейчас же это будут реальные объемы, которые должны попасть на внутренний рынок для переработки и торговли", - уточнили в пресс-службе Росрыболовства. То есть приоритет будет отдаваться тем рыбакам, которые ловят для российского потребителя. На 2019 год на прибрежный промысел подано 1,4 тысячи заявок.

Фото: iStock
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Это важный для отрасли эксперимент, отметили в Росрыболовстве. Надо будет отслеживать процесс и вовремя его регулировать. "Важна активная позиция региональной власти по организации мест приема уловов и реализации, а также понимание со стороны контрольно-надзорных органов. Нельзя допустить административных барьеров и проволочек с доставкой свежей рыбы. Нужно поддержать рыбаков в этом начинании, чтобы не отбить у них желание работать по прибрежным квотам", - отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Кстати, еще в 2018 году изменениями в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрены особые условия работы для судов, которые доставляют рыбу и другие водные биоресурсы в живом, свежем или охлажденном виде. "Рыбаки могут вести учет веса и видового состава уловов в промысловом журнале в местах доставки. Сейчас прорабатываются вопросы снятия излишних административных барьеров при реализации этого механизма на практике. Например, речь идет о возможности перегруза улова на транспортное судно для доставки его на берег, что позволит не отрывать промысловый флот от работы в море", - рассказали в Росрыболовстве.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство Вступают в силу в январе 2019 года
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