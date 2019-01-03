На Украине экс-глава СБУ и мэр Львова поборются за президентское кресло

На Украине появились новые кандидаты на пост руководителя страны. За президентское кресло поборются бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и действующий мэр Львова Андрей Садовый.

Экс-руководителя СБУ выдвинуло общественно-политическое движение "Справедливость". За политика на съезде проголосовали 202 делегата, передает телеканал 112.ua. Наливайченко пообещал в случае своей победы на выборах отказаться от президентской неприкосновенности и усилить борьбу с коррупцией в государстве.

"Сразу же после избрания на должность внесу законопроект о лишении привилегий, неприкосновенности президента и буду инициировать раз и навсегда лишение неприкосновенности депутатов и судей", - заявил он.

В свою очередь партия "Самопомощь" выдвинула кандидатом на пост президента Украины главу львовской администрации Андрея Садового, за которого на съезде политической силы проголосовали 515 делегатов.

"Я понимаю, что иду на войну, но я люблю людей и Украину. И для того, чтобы победить, нужно идти именно сейчас", - заявил Садовый, которого цитирует портал strana.ua.

По состоянию на декабрь уже насчитывается более 30 кандидатов, которые объявили о намерении участвовать в президентской гонке на Украине. Среди них лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая по результатам соцопросов в настоящий момент пользуется наибольшей поддержкой населения, а также известный комик и шоумен Владимир Зеленский.

Официально президентская компания стартовала на территории Украины 31 декабря. Нового лидера страна изберет 31 марта 2019 года. Желающие побороться за должность руководителя украинского государства должны подать документы на регистрацию до 3 февраля.