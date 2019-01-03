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03.01.2019 14:30
Рубрика: В мире

На Украине назвали причину закрытия избирательных участков в России

Текст: Александр Ленин

Украинские власти наконец "придумали" причину закрытия избирательных участков в России. Оказывается, что официальный Киев опасается за безопасность своих граждан.

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"Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы", - прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин ликвидацию заграничных избирательных участков на территории РФ, которого цитирует издание gordonua.com. По словам чиновника, проведение "свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно".

"Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - продолжил нагнетать атмосферу Климкин.

Глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что постоянно проживающие в России украинские граждане смогут проявить исполнить свой гражданский долг в Грузии, Финляндии и Казахстане. По некоторым оценкам, в настоящий момент в РФ находится около 2,5 миллиона украинцев.

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Ранее Киев принял решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ. Находящиеся в России украинцы до нововведения могли проголосовать в посольстве в Москве, а также в генконсульствах в городах Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Напомним, что 31 декабря на Украине стартовала президентская избирательная компания. Нового руководителя страна изберет 31 марта 2019 года. Кандидаты, желающие побороться за президентское кресло, должны подать документы на регистрацию до 3 февраля.

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