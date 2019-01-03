На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

Цена на газ на Украине не может быть снижена из-за монополии компании "Нафтогаз". Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал экс-министр экономики страны Владимир Лановой.

"Цену нельзя снизить, пока есть "Нафтогаз", потому что он покупает газ и ему все равно, какой газ, и только ему все добывающие компании должны поставлять газ и он его не разделяет", - рассказал бывший руководитель украинского экономического ведомства. По его словам, на рынке должно существовать много производителей газа.

"Нафтогаз" и его компании надо разделить", - подытожил Лановой. С точки зрения экс-министра, тариф на газ нужно устанавливать для наихудших условий.

Ожидается, что цена на газ станет основной темой предвыборной кампании на пост президента Украины. Так, в партии "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, уже заявили о намерении сразу вдвое снизить тарифы на газ в случае победы их кандидата.

"Это посчитано экспертами и это возможно сделать - снизить цену на газ. Уменьшение этого бремени сразу за собой повлечет снижение коммунальных услуг. Во-вторых, не будет такого давления на цены в торговых сетях, как от нынешних коммунальных услуг. И бизнесу станет легче, и каждому человеку", - отметил зампред политической организации Иван Крулько, которого цитирует местное телевидение.

Повышение тарифов на газ для украинского населения является одним из основных условий Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи Киеву очередного транша помощи.