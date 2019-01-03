На украинской таможне задержали Рождественское послание патриарха Кирилла

Украинская таможня задержала тираж Рождественского послания патриарха Кирилла, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Тираж Рождественского послания патриарха 2019 года, ввозимый для раздачи верующим в храмах, практически не впущен в страну.

"Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж Рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал Легойда в своем Telegram-канале.