Непряева выиграла серебро в пасьюте на "Тур де Ски"

Пятый этап лыжной многодневки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе завершился женской гонкой преследования на 10 км свободным стилем. Россиянка Наталья Непряева стала второй.

Она, таким образом, сохранила место, с которого стартовала - Наталья начала гонку с отставанием 0,11 секунды от норвежки Ингвиль Эстберг. Увы, опередить скандинавку наша спортсменка не смогла, ее отставание в итоге выросло до 30,4 секунды.

Кроме того, Эстберг увеличила отрыв от Непряевой и в общем зачете "Тур де Ски" - там они также занимают первое и второе места соответственно. Еще одна россиянка, Юлия Белорукова, стартовала третьей. Однако она уступила бронзу американке Джессике Диггинс, отстав от нее на финише всего на одну десятую секунды.