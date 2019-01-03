Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства. В этой должности он сменил Дану Уайт, которая сложила свои полномочия первого января нового года.

О вступлении в должность Саммерс сообщил в Twitter. Он написал, что провел прекрасный день, будучи руководителем талантливой команды отдела министра обороны. По словам Саммерса, для него стало честью давать советы руководству Пентагона по вопросам связей с общественностью, а "также работать с величайшими военспецами в мире", - цитирует ТАСС.

Чарльз Саммерс вступил в должность первого января одновременно с Патриком Шанаханом, который приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона. Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку бывшего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса, с которым практически с самого начала работала Дана Уайт.