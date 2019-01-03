От каких налогов освобождаются россияне

Несмотря на то, что с нового года начинается постепенное увеличение возраста выхода на пенсию для большинства россиян, льготы на оплату ряда налогов они все равно будут получать при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Поправки в законодательство на этот счет вступили в силу с нового года.

Речь идет о льготах на имущество, на землю, в некоторых регионах - еще и о транспортном налоге. До нового года эти льготы предоставлялись только пенсионерам. И сохранить их для людей, достигших "старого" пенсионного возраста, предложил президент страны Владимир Путин. Таким образом, еще до выхода на пенсию люди получат привилегии, имеющиеся у пенсионеров.

Закон был подготовлен и принят, чтобы обеспечить жителям страны дополнительные социальные гарантии. Как ранее отмечала вице-премьер Татьяна Голикова за счет сохранения этих льгот люди предпенсионного возраста могут экономить примерно 1,9 тысячи рублей в год.

Если говорить о налоге на имущество, то не платить его можно будет за один объект недвижимости, если он не используется в коммерческих целях. Речь идет о квартире, комнате, доме или его части, гараже или машиноместе, хозяйственной постройке площадью не более 50 квадратных метров. Если у человека есть, к примеру, и квартира, и гараж, и дом в деревне, он может выбрать, за какой из этих объектов он не будет платить налог. За оставшиеся - придется платить.

Аналогичная ситуация и с землей. От налогообложения может быть освобожден только один участок земли (даже если у человека их несколько) и площадью не более шести соток. Если площадь земельного участка больше, человеку придется платить за "лишние" сотки. Если участков больше одного - ему предстоит выбрать, за какой из них он не будет платить земельный налог.

Что касается транспортного налога, федеральных льгот по нему для людей старшего возраста нет. Но регионы сами могут их установить. Там, где они есть, распространяются также лишь на один автомобиль.

Для получения налоговых льгот, нужно обратиться в Федеральную налоговую службу.