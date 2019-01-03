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Рубрика: В мире

Посол США посетил задержанного в России американца

Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО "Лефортово" задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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По данным Госдепартамента США, посол выразил Уилану поддержку и предложил помощь со стороны дипмиссии. Хантсман также связался по телефону с семьей американца, сообщает ТАСС.

Напомним, в понедельник стало известно о том, что 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции был задержан гражданин США 48-летний Пол Уилан. Следственным управлением ФСБ России в отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

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