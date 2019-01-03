Посол США рассказал о состоянии арестованного американского шпиона

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан жив и здоров. Об этом семье задержанного рассказал посол США в России Джон Хантсман. Накануне глава дипмиссии посетил Уилана в изоляторе "Лефортово".

"Пол жив и в хорошем самочувствии, учитывая условия, в которых он содержится в российском следственном изоляторе", - передал слова посла Дэвид Уилан, брат арестованного в Москве американца, сообщает агентство РИА Новости.

Мужчина уточнил, что Пол Уилан ранее неоднократно приезжал в Россию по работе. В ходе своих визитов он навещал российских друзей, в том числе и тех, с кем познакомился через соцсети.

Пол Уилан был задержан с поличным в конце декабря в гостинице "Метрополь" в своем номере. Сотрудники ФСБ схватили предполагаемого шпиона в момент передачи ему электронного носителя с секретной информацией. Американцу грозит 20-летний тюремный срок.