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Рубрика: Власть

Правительство создаст систему ухода за пожилыми и инвалидами

Текст: Ирина Жандарова

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании, говорится на сайте кабмина.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Для этого планируется повысить квалификацию работников организаций социального обслуживания, участвующих в создании этой системы. Кроме того планируется сократить пребывание таких граждан в стационарах. Для этого будут внедрены стационарозамещающие технологии, созданы условия для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В том числе будут созданы условия для совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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