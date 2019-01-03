Правительство создаст систему ухода за пожилыми и инвалидами

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании, говорится на сайте кабмина.

Для этого планируется повысить квалификацию работников организаций социального обслуживания, участвующих в создании этой системы. Кроме того планируется сократить пребывание таких граждан в стационарах. Для этого будут внедрены стационарозамещающие технологии, созданы условия для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В том числе будут созданы условия для совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.