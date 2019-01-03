Расширен перечень госуслуг, которые можно получить в МФЦ

Правительство расширило перечень госуслуг, которые можно получить в МФЦ с 1 января 2019 года, прийдя в центр "Мои документы", независимо от места жительства. В основном они будут интересны для бизнеса.

Среди них прием и учет уведомлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о начале осуществления отдельных видов работ и услуг, государственная регистрация продуктов питания, которые впервые пересекают границу Таможенного союза. Теперь можно в любом МФЦ зарегистрировать впервые внедряемые в производство химические, биологические вещества и изготавливаемые на их основе препараты, которые потенциально опасны для человека. Исключение делается только для лекарственных средств.

Но есть и те услуги, которые могут пригодиться и физическим лицам. И теперь за ними не надо будет ехать по месту нахождения недвижимости, как было ранее. Теперь достаточно прийти в МФЦ, чтобы получить выписку из реестра федерального имущества или получить в собственность, аренду или в бессрочное пользование земельный участок из федеральной собственности без проведения торгов.