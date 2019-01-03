Разведка Южной Кореи подтвердила побег северокорейского дипломата в Италии

Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС РК) подтвердила сообщения о побеге временного поверенного в делах посольства КНДР в Италии Чо Сон Гиля.

Соответствующее заявление представитель спецслужбы сделал сегодня в ходе общения с членами парламентского Комитета по разведке, которые затем пересказали слова сотрудника НРС журналистам.

Как отмечает информагентство "Ёнхап", по словам представителя разведки, Чо Сон Гиль с супругой еще в начале ноября скрылись из посольства КНДР в Риме и исчезли. Скорее всего это было связано с тем, что Чо не захотел возвращаться на родину. Срок его работы заканчивался в ноябре 2018 года, и он должен был уехать обратно в Северную Корею.

В Италии он работал с мая 2015 года, приехав на должность 3-го секретаря, но затем был повышен до 1-го секретаря. В сентябре 2017 года Италия в знак протеста против проведения КНДР ядерных испытаний выдворила посла Северной Кореи. Место посла оставалось вакантным, а его обязанности исполнял Чо Сон Гиль, который стал временным поверенным в делах. Этот факт и дал повод южнокорейским СМИ заявить, что "во время правления Ким Чен Ына произошел первый побег дипломата уровня посла".

Первой о побеге сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо", что до сообщения НРС официальные лица Сеула пока отказывались как-то комментировать. СМИ же утверждали, что Чо с семьей обратились с просьбой к властям Италии предоставить им защиту, что официальный Рим и сделал, поселив их в неизвестном пока месте. О том, куда именно дипломат КНДР направится в дальнейшем, пока точно не сообщается. Было сказано лишь, что он собирается осесть "в стране Запада", но не исключен вариант и с Южной Кореей.