В ДТП с автобусом под Тулой пострадали семь человек

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Москва-Белгород", столкнулся с грузовиком в Тульской области. В результате семь человек получили травмы.

Как сообщает ГУ МЧС по Тульской области, авария произошла в ночь на 3 января на 210-м километре трассы М-4 "Дон". Сигнал о ДТП поступил на телефон Единой службы спасения-112 в 00.45.

Как уточнили в ведомстве, для извлечения одного из пострадавших в аварии сотрудники пожарно-спасательной части-30 были вынуждены применить аварийно-спасательный инструмент "Спрут".

По данным СМИ, всего в автобусе находились 54 человека, из них в аварии пострадали семеро. Шестеро госпитализированы. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. Остальным пассажирам предоставили другой автобус.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.