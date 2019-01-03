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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП с автобусом под Тулой пострадали семь человек

Текст: Анна Скудаева (Тула)
Фото: ГУ МЧС по Тульской области Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Москва-Белгород", столкнулся с грузовиком в Тульской области. В результате семь человек получили травмы.

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Как сообщает ГУ МЧС по Тульской области, авария произошла в ночь на 3 января на 210-м километре трассы М-4 "Дон". Сигнал о ДТП поступил на телефон Единой службы спасения-112 в 00.45.

Как уточнили в ведомстве, для извлечения одного из пострадавших в аварии сотрудники пожарно-спасательной части-30 были вынуждены применить аварийно-спасательный инструмент "Спрут".

По данным СМИ, всего в автобусе находились 54 человека, из них в аварии пострадали семеро. Шестеро госпитализированы. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. Остальным пассажирам предоставили другой автобус.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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