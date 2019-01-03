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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Рождество в Москву придут 20-градусные морозы

Текст: Ирина Жандарова

В Рождество морозы в Москве достигнут - 19 градусов. Такая температура будет в столице в ночь на 7 и на 8 января, сообщает Гидрометцентр.

Фото: Сергей Михеев
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Постепенное понижение температуры начнется уже завтра, 4 января. Станет на один градус холоднее, чем сегодня - 2 - 4 градуса мороза, ночью возможно понижение температуры до - 8 градусов. В субботу, 5 января днем уже 6-8 градусов со знаком минус, а ночью до - 11 градусов. Далее температура продолжит понижаться.

Рождество станет самым холодным днем новогодних каникул. Днем мороз может сохраняться на уровне -16 градусов. Также нас ждут две самые холодные ночи.

В первый рабочий день, 9 января, погода улучшится. Дневная температура поднимется до 3-8 градусов мороза.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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