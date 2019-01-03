Многодетные семьи получили льготы на авиабилеты

В этом году расширен список россиян, которые могут купить льготный авиабилет. Кроме студентов, пенсионеров и инвалидов такая возможность появилась и у многодетных семей.

С 2019 года субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении стало круглогодичным (с 1 января по 31 декабря 2019 года). В 2018 году льготные полеты выполнялись с весны до осени включительно.

Расширен и список регионов, которые вошли в программу, так как в Дальневосточном федеральном округе стало больше субъектов. Указом президента Владимира Путина России Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

Росавиация в конце 2018 года заключила договора с 11 перевозчиками о выполнении субсидируемых рейсов ("Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", "Сибирь", "АЗИМУТ", "Якутия", "НордСтар", "Нордавиа", "ЮТэйр","ИрАэро").

Перечень маршрутов и стоимость билетов опубликована на сайте Росавиации.

От 8 авиакомпаний поступили заявки на 90 маршрутов на Дальний Восток. Например, льготный билет по маршруту Москва-Владивосток обойдется в 7 тысяч 400 рублей. В Южный Сахалин из столицы - 7 тысяч 300 рублей. Есть субсидированные маршруты и внутри самого региона. Например, полет из Читы в Новосибирск обойдется в три тысячи рублей. В Симферополь будут летать пять перевозчиков по 11 маршрутам. В этом списке нет Москвы, так как полеты в Крым из столицы не входят в перечень субсидируемых маршрутов. Из Калининграда и в обратном направлении предусмотрено субсидирование полетов по 7 маршрутам.

Всего из федерального бюджета на 2019 год выделяется 3,811 миллиарда рублей на программу субсидируемых полетов. Согласно постановлению кабинета министров, 75 процентов от указанной суммы (2,858 миллиарда рублей) направляется на субсидирование полетов с Дальнего Востока и обратно, 15 процентов (571,77 миллиона рублей) - на полеты в Симферополь и обратно, 10 процентов (381,18 миллиона рублей) - из Калининграда и обратно.