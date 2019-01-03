В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников

В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак. Изъять хищника из дикой природы пришлось после того, как он несколько раз наведался на погранзаставу, территория которой входит в состав национального парка "Земля леопарда", сообщила в четверг пресс-служба нацпарка.

Первый раз тигр проник в питомник служебных животных 29 декабря 2018-го. Его жертвами стали две собаки.

В тот же день на месте происшествия побывали сотрудники национального парка "Земля леопарда". Они пришли к выводу, что здесь действительно побывал амурский тигр, поведение которого эксперты посчитали странным. Вместо охоты на копытных он предпочел преодолеть сразу несколько заборов, чтобы добраться до собак.

Научные сотрудники установили на участке дополнительные фотоловушки, предупредив пограничников о возможном возвращении зверя.

Спустя два дня, 31 декабря, тигр пришел на заставу снова. Он ходил по участку в открытую, не опасаясь пограничников. Сотрудники заставы пытались отпугнуть его огнем и холостыми выстрелами, однако зверь проигнорировал даже стрельбу. При этом, по наблюдению пограничников, тигр хромал, припадая на задние лапы.

Сотрудники "Земли леопарда" пришли к заключению, что зверь должен быть изъят из дикой природы. Разрешение на отлов было оперативно выдано руководством Росприроднадзора.

Вечером 2 января тигр снова пришел на заставу, где его уже поджидала в укрытии группа специалистов. В животное выстрелили шприцом с усыпляющим веществом. После того, как снотворное подействовало, участники операции погрузили спящего тигра в автомобиль и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

В ближайшее время будет проведено тщательное ветеринарное обследование хищника. Причиной его неадекватного поведения могло стать ранение, заболевание, либо престарелый возраст. Но вне зависимости от причин, необычное поведение животного представляло угрозу для людей, в связи с чем было принято решение об отлове.