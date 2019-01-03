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03.01.2019 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии от менингита скончалась восьмилетняя девочка

Текст: Ольга Горюнова

В Башкирии первого января в Янаульскую центральную районную больницу поступила восьмилетняя девочка с признаками менингококковой инфекции. Состояние ребенка было тяжелое. Девочке назначили полный комплекс диагностических мероприятий, но, несмотря на оказанное лечение, она скончалась.

В Саратове семь детей заболели менингитом

Для того чтобы определить: не эпидемия ли это, в данный момент врачи обследуют одноклассников погибшей девочки, ее родных и близких, контактировавших с заболевшим ребенком. На данный момент, по словам пресс-секретаря минздрава Башкирии Светланы Кускарбековой, семь контактных детей госпитализированы в Янаульскую центральную районную больницу. Они, равно как и другие контактеры, в течение десяти дней, будут находиться под наблюдением медицинских работников.

О возникновении эпидемии говорить пока рано, уверяют в ведомстве. Тем не менее, минздрав региона разместил на своем сайте информацию, что "необходимых препаратов в медицинских организациях республики достаточно. Республиканскому Центру СПИД и профилактики инфекционных заболеваний дано поручение сформировать дополнительный запас иммуноглобулинов и вакцин на случай увеличения числа контактных".

Также минздрав республики предупреждает всех граждан о том, что при наличии признаков заболевания - высокая температура, головная боль, озноб, боли в мышцах, появление геморрагической сыпи на теле -необходимо немедленно обратиться в больницу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Вспышки менингита в России
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