В КБР в крупном ДТП пострадали шесть человек, есть погибший

Крупная авария произошла накануне днем в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус.

По предварительным данным, находившийся за рулем "Волги" 69-летний местный житель, во время разворота не уступил дорогу и врезался в Mercedes.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии, в результате аварии погибла 17-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

В больницу доставили шесть человек: водителя "Волги" и троих его пассажиров, а также 28-летнюю пассажирку иномарки и семилетнего мальчика. Среди пострадавших пассажиров "Волги" было двое детей - 12-летняя девочка и 16-летний подросток.