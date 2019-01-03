В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в жилом доме в станице Ессентукской. Утром 3 января на кухне одной из квартир в шестиэтажном многоквартирном доме, расположенном по улице Цветочной, в результате короткого замыкания в механизме автоподжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края, площадь пожара составила 13 кв. м. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, МВД и других экстренных служб. Возгорание удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет.

Поврежденное жилище осмотрели зампредседателя краевого правительства Николай Афанасов и глава регионального Министерства ЖКХ Роман Марченко. По предварительным данным, серьезный ущерб дому нанесен не был. Техническую экспертизу его состояния проведут в ближайшие дни. Также власти региона планируют оказать жильцам помощь по восстановлению выбитых окон и возобновлению электро- и газоснабжения.

По информации пресс-службы губернатора, в станице планируется ввести локальный режим ЧС.