Пять выставок в регионах: куда сходить на новогодних каникулах

"РГ" представляет 5 выставок в российских городах, которые можно посетить в новогодние праздники.

В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, можно посетить выставку из цикла "Поднесение к Рождеству", посвященную творчеству Рудольфа Вильде (1868-1938), чье имя очень хорошо известно коллекционерам. Около трех десятилетий художник создавал эскизы для Императорских фарфорового и стеклянного заводов (после 1917 года - Государственный фарфоровый завод), сегодня изделия с его дизайном, в духе модерна и неорусского стиля, занимают особое место в музейных и частных собраниях.

Экспозиция представляет широкую ретроспективу творчества художника: она включает в себя около 150 экспонатов, среди которых авторские работы из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника "Павловск" и Елагиноостровского дворца-музея.

Во Владивостоке до 14 января можно посетить выставку китайского фотографа Ма Хайцзяо "Невидимый берег", которая проходит в арт-резиденции "Заря". Две фотографические серии, вошедшие в экспозицию, основываются на личных впечатлениях автора, впервые посетившего город, и становятся поэтической трактовкой рефлексии на тему взаимоотношений Китая и России, их общего прошлого и будущего. Особенностью работ Хайцзяо стали китайские мотивы в облике города, а именно фразы на китайском языке, которые вплетены в обыденную жизнь горожан, и так поразили фотографа из Китая.

В Казани на новогодних каникулах можно посетить Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, где проходит выставка "Эволюция белого" известного российского художника-нонконформиста Игоря Вулоха (1938 - 2012), посвященная его 80-летию. В становлении художника значительную роль сыграл Георгий Нисский, заметивший юного выпускника академии искусств на "взрослых" выставках в Москве. Линия нонконформистского искусства определила творческое направление художника - ему присущ удивительный синтез форм, созвучий цвета, поэтических слов. На выставке расскажут о том, как казанский "след" отразился в искусстве Вулоха и какую роль сыграл город в становлении художника.

В Воронеже нужно успеть посетить экспозицию "Пространство времени", которая до 20 января проходит в Художественном музее им. Крамского. Выставка посвящена художникам Татьяне Назаренко и нонконформисту Игорю Новикову. В своих работах Татьяна Назаренко размышляет о человеке: ее картины заполнены купающимися, празднующими, танцующими, разговаривающими людьми. Любопытно поразмышлять об их прошлом, настоящем и будущем. Кроме того, в экспозицию вошли и инсталляции, созданные художницей.

Художник-нонконформист Игорь Новиков в картинах использует разнообразные стили и техники живописи, чтобы отобразить то время, в котором он живет. А искусно вписанные пиктограммы в полотна расскажут многое о восприятии мира художником.

В краеведческом музее Новосибирска открылась персональная выставка фотохудожника Эдуарда Левена "Солнцеворот". Автор выделил три части выставки "Солнцеворот", "Звездопад. Зеркала судьбы", "Пастбище ярких рыб. Пришествие Маниту": в них он раскрывает мотивы религии, астрологии и цифровой реальности, которые по-новому рассказывают о современном мире вокруг нас, обращаясь к древней мифологии.