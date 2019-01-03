В Мурманске впервые издали учебник по арктическому туризму

Новости

Украина снова направит корабли через Керченский пролив 16:15
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Николая Дроздова 15:50
Перевозчики будут информировать пассажиров о "невозвратных" билетах 15:49
В Магнитогорске заявили об отсутствии связи между взрывом в доме и машине 15:45
СМИ: Новый шеф Пентагона призвал "помнить о Китае" 15:37
Мировой рекорд долгожительства может быть изменен 15:30
Первые похороны жертв обрушения дома в Магнитогорске пройдут 4 января 15:20
Вышел трейлер комедийного хоррора от Тимура Бекмамбетова "Дрон" 15:20
В Башкирии от менингита скончалась восьмилетняя девочка 15:10
Видео: У пляжа в Дубае затонула яхта с россиянами на борту 15:10
В России скорректировано взимание госпошлин 15:06
В Японии нет данных о жертвах в результате землетрясения 15:00
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде 14:55
Московский планетарий посетили более миллиона человек за год 14:50
В КБР в крупном ДТП пострадали шесть человек, есть погибший 14:37
Матч Шараповой на турнире в Шэньчжене перенесен из-за непогоды 14:37
В Москве на уборку снега вышли более 8 тысяч машин 14:31
На Украине назвали причину закрытия избирательных участков в России 14:30
Найден камень Никурии, который археологи искали более 100 лет 14:30
Ученые показали, какими были растения 300 миллионов лет назад 14:25
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год 14:21
В центре Москвы сняты ограничения движения 14:10
В Дагестане загорелась крыша пятиэтажки 14:10
Правительство создаст систему ухода за пожилыми и инвалидами 14:00
Физики заявили о существовании дополнительного измерения 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 16:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманске впервые издали учебник по арктическому туризму

Текст: Ольга Штраус

Учебник "Арктический туризм" впервые издан в Мурманском арктическом университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов учебного пособия Зою Желнину.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

По ее словам, в учебнике собрана информация, которая может быть интересна как специалистам-туроператорам, так и путешественникам на русский север.

На Земле Франца-Иосифа пропал остров

Главной целью этого пособия, по словам Зои Желниной, было создать книгу, где были бы собраны не только научные сведения об Арктике, но и полезные советы и рецепты для организаторов туризма и потенциальных путешественников. Поэтому основные разделы учебника посвящены нынешнему состоянию туризма в Арктике, анализу ситуации на туристическом рынке, его проблемам и перспективам. Авторы учебника обобщили данные исследований туротрасли в Арктике, а также результаты научных изысканий.

Предполагается, что главным адресатом учебника станут студенты Мурманского арктического госуниверситета, обучающиеся на кафедре искусств, сервиса и туризма.

Учебник содержит также материалы, которые можно использовать в экскурсионной работе, на выставках¸ форумах и других общественных мероприятиях, где обсуждаются вопросы развития территории, целевые программы в сфере туризма. Для этого в новом пособии много сведений о геополитической, исторической, экономической сферах исследования Арктики, а также подробные сведения о ее климате и ландшафте.

Острова в Российской Арктике очистят от металлолома

Отдельный раздел пособия посвящен различным видам арктического туризма. Так, например, здесь подробно рассказывается о походах на ледоколах. Впервые такой тур состоялся в 1990 году на атомном ледоколе "50 лет Победы". Путешествие занимает 11 суток и включает в себя посещение Северного полюса и остров архипелага Земли Франца-Иосифа. Туристы имеют возможность увидеть знаменитые "птичьи базары", экзотических животных, обитающих в Арктике, а также познакомиться с историей ее освоения. Еще один популярный маршрут - архипелаг Шпицберген с посещением исторических китобойных баз.

Не меньший интерес представляют и описания маршрутов экстремального арктического туризма, а также туры по Кольскому полуострову, которые активно набирают популярность в последнее время.

Экономика Туризм Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
СМИ: Новый шеф Пентагона призвал "помнить о Китае"
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей
На Украине назвали причину закрытия избирательных участков в России
Россия сыграет с США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею