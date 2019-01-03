В Мурманске впервые издали учебник по арктическому туризму

Учебник "Арктический туризм" впервые издан в Мурманском арктическом университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов учебного пособия Зою Желнину.

По ее словам, в учебнике собрана информация, которая может быть интересна как специалистам-туроператорам, так и путешественникам на русский север.

Главной целью этого пособия, по словам Зои Желниной, было создать книгу, где были бы собраны не только научные сведения об Арктике, но и полезные советы и рецепты для организаторов туризма и потенциальных путешественников. Поэтому основные разделы учебника посвящены нынешнему состоянию туризма в Арктике, анализу ситуации на туристическом рынке, его проблемам и перспективам. Авторы учебника обобщили данные исследований туротрасли в Арктике, а также результаты научных изысканий.

Предполагается, что главным адресатом учебника станут студенты Мурманского арктического госуниверситета, обучающиеся на кафедре искусств, сервиса и туризма.

Учебник содержит также материалы, которые можно использовать в экскурсионной работе, на выставках¸ форумах и других общественных мероприятиях, где обсуждаются вопросы развития территории, целевые программы в сфере туризма. Для этого в новом пособии много сведений о геополитической, исторической, экономической сферах исследования Арктики, а также подробные сведения о ее климате и ландшафте.

Отдельный раздел пособия посвящен различным видам арктического туризма. Так, например, здесь подробно рассказывается о походах на ледоколах. Впервые такой тур состоялся в 1990 году на атомном ледоколе "50 лет Победы". Путешествие занимает 11 суток и включает в себя посещение Северного полюса и остров архипелага Земли Франца-Иосифа. Туристы имеют возможность увидеть знаменитые "птичьи базары", экзотических животных, обитающих в Арктике, а также познакомиться с историей ее освоения. Еще один популярный маршрут - архипелаг Шпицберген с посещением исторических китобойных баз.

Не меньший интерес представляют и описания маршрутов экстремального арктического туризма, а также туры по Кольскому полуострову, которые активно набирают популярность в последнее время.