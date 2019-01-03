В порту Калининградской области из-за шторма затонул траулер

Маломерный рыболовный траулер затонул в порту Пионерский в Калининградской области. Штормовой ветер оторвал пришвартованный плавкран, который задел судно. В результате траулер получил пробоину.

Руководство порта, экипаж и спасатели пытались откачать воду, однако, не смотря на все усилия, судно легло на грунт около причальной стенки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Калининградской области.

Отмечается, что никто не пострадал. Решение о подъеме траулера будут принимать судовладелец и администрация порта, когда улучшится погода.