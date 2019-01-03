В Астрахани и в дагестанском городе Каспийске идут показы ледового шоу "Снежная королева" якобы в постановке и с участием чемпиона Европы и мира Ильи Авербуха. Они объявлены на одни и те же дни новогодних каникул, так что призер Олимпиады и его артисты должны одновременно танцевать на площадках, разделенных сотнями километров. При этом сам Илья Авербух находится в Москве, он полон недоумения и горечи: его имя используют какие-то ловкачи, чтобы обманывать и детишек с их разочарованными мамами, и благотворителей, которые одаривают малоимущих детей билетами на роскошное, как обещали, ледовое шоу.

В компанию Ильи Авербуха в эти дни идут письма возмущенных зрителей. "Повелась на рекламу, разрекламировала всем знакомым, а в итоге мы увидели полный кошмар, - пишет зрительница Ольга Кузнецова - На 15-й минуте представления зал начал пустеть. Шоу и тем более ледовым назвать это безобразие язык не поворачивается - потерянные время и деньги".

Рекламные материалы, появившиеся в местной печати, разноречивы, но завлекательны. "Махачкалинские известия" прямо утверждают, что шоу идет в постановке Ильи Авербуха. Сайт "Астракульт" тоже ссылается на шоу Ильи Авербуха - но уже более расплывчато: "В шоу принимают участие профессиональные фигуристы и звезды фигурного катания, победители российских и международных соревнований, участники действующих мировых и российских шоу, в частности проводимых знаменитыми компаниями ROYAL CARIBIAN, ImperialIceStars, шоу Ильи Авербуха и т. д." Газета "Волга" сообщает, что "по приглашению главы региона Сергея Морозова первыми зрителями стали четыре тысячи детей - сирот, детей из малоимущих и многодетных семей, воспитанников учреждений социальной защиты". Агентство новостей "А24" дает развернутый и весьма ликующий видеорепортаж с этого события - по записи, впрочем, можно оценить выдающуюся неуклюжесть "прославленного шоу", щедро подаренного детишкам. "Полным разводиловом" назвал это зрелище зритель под ником "Шкипер": "представление шло один день, бабла срубили и слиняли, артисты то ли пьяные, то ли с бодуна".

Как рассказал Илья Авербух в телефонном разговоре с "РГ", он собирается подать в суд на мошенников, которые, пользуясь его именем, организовывают ледовые шоу и гастролируют с ними по регионам России. По его сведениям, после Астрахани спектакль должен пройти в Махачкале и других городах России. Однако чемпион мира никогда не принимал участие в создании подобного спектакля - сейчас в Москве успешно идет его ледовое шоу "Щелкунчик", а в Санкт-Петербурге - "Алиса в стране чудес". В настоящее время юристы компании подсчитывают объем понесенного ущерба и готовят иск к организаторам фальшивок.