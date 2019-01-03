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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подсчитан автомобильный трафик по Крымскому мосту в 2018 году

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

С момента открытия движения по транспортному переходу через Керченский пролив 16 мая 2018 года новой автотрассой воспользовались 3,528 миллиона легковых и грузовых машин. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В декабре по Крымскому мосту проехали 225,7 тысячи машин в обе стороны, более четверти из них - грузовые автомобили. Среднесуточная интенсивность движения составила около 7,3 тысячи транспортных средств. Общий трафик по направлениям - на Тамань или в Крым - распределяется практически равномерно. В грузовом движении продолжает преобладать крымское направление. Эта тенденция наблюдается с момента открытия движения для грузовиков.

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В то же время с 1 октября, когда мост открыли для грузового транспорта, по нему проехали уже более 175 тысяч фур (в Крым - более 90 тысяч). Среднесуточная интенсивность грузового движения - более 1,9 тысячи автомобилей.

По итогам первого календарного года среднесуточный трафик Крымского моста составил около 15 тысяч машин. Это выше прогнозных оценок: ранее предполагалось, что в первый год эксплуатации автодороги среднесуточная интенсивность составит 12-13 тысяч автомобилей.

Суммарно с момента открытия моста для движения сухопутным путем между Крымом и Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые. Объем перевозок морским путем за два года составил 3,17 миллиона транспортных средств.

Справка "РГ"

Крымский мост соединил полуостров с материковой частью России. Его протяженность составляет 19 километров. Движение для легковых автомобилей было открыто 15 мая 2018 года, для грузовиков - 1 октября. Движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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