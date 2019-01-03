Подсчитан автомобильный трафик по Крымскому мосту в 2018 году

С момента открытия движения по транспортному переходу через Керченский пролив 16 мая 2018 года новой автотрассой воспользовались 3,528 миллиона легковых и грузовых машин. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В декабре по Крымскому мосту проехали 225,7 тысячи машин в обе стороны, более четверти из них - грузовые автомобили. Среднесуточная интенсивность движения составила около 7,3 тысячи транспортных средств. Общий трафик по направлениям - на Тамань или в Крым - распределяется практически равномерно. В грузовом движении продолжает преобладать крымское направление. Эта тенденция наблюдается с момента открытия движения для грузовиков.

В то же время с 1 октября, когда мост открыли для грузового транспорта, по нему проехали уже более 175 тысяч фур (в Крым - более 90 тысяч). Среднесуточная интенсивность грузового движения - более 1,9 тысячи автомобилей.

По итогам первого календарного года среднесуточный трафик Крымского моста составил около 15 тысяч машин. Это выше прогнозных оценок: ранее предполагалось, что в первый год эксплуатации автодороги среднесуточная интенсивность составит 12-13 тысяч автомобилей.

Суммарно с момента открытия моста для движения сухопутным путем между Крымом и Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые. Объем перевозок морским путем за два года составил 3,17 миллиона транспортных средств.

Справка "РГ"

Крымский мост соединил полуостров с материковой частью России. Его протяженность составляет 19 километров. Движение для легковых автомобилей было открыто 15 мая 2018 года, для грузовиков - 1 октября. Движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.