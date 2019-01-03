В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание

На улице Буденновской в Новочеркасске Ростовской области произошло обрушение части четырехэтажного здания, в котором располагаются офисы и развлекательный центр. Об этом сообщает интернет-портал DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, в момент ЧП в доме находились люди, но они успели быстро и благополучно покинуть здание.

- По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал, - сообщили в управлении по делам ГОиЧС Новочеркасска.

К месту ЧП прибыли представители всех служб экстренного реагирования. На месте работают спасатели, медики, полиция.