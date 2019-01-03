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03.01.2019 22:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области из-за снегопада закрыта трасса "Дон"

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области из-за снегопада введено ограничение движения на автодороге М-4 "Дон" с 1026 по 777 километры.

"Третьего января в 20:40 временно прекращено движение пассажирских транспортных средств", - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД РФ по Ростовской области.

В КБР в крупном ДТП пострадали шесть человек, есть погибший

Сотрудники ГИБДД патрулируют дороги для обеспечения безопасности и своевременного оказания помощи.

По информации Ростовского гидрометцентра на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до - 9 градусов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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