Происшествия
03.01.2019 20:59
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко: Беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов

Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"Беда, пришедшая накануне Нового года, не оставила равнодушных среди белорусов, и все мы склоняем голову в память о жертвах страшной трагедии" в Магнитогорске. 

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В союзной стране с тревогой и напряжением следили все это время за ходом поисково-спасательных работ, говорится в соболезновании Александра Лукашенко, которое он направил 3 сентября президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщила пресс-служба главы РБ. "От имени белорусского народа и от себя лично выражаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, всему братскому народу России самые искренние и глубокие соболезнования, передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - подчеркнул глава Беларуси.

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