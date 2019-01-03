Отец Вани Фокина: Я не знаю, что спасло сына. Пусть это будет Бог

Эта история потрясла всю страну, дала надежду и утешение тысячам. К тому времени прошло уже 35 часов после взрыва, потрясшего Магнитогорск утром 31 декабря. Эти дни выдались самыми холодными за всю зиму – надежда найти выживших под горой рухнувшего на фундамент железобетона угасала с каждой минутой. И тут спасатели начали усиленно разгребать завалы на одном из участков: подал голос теперь известный всей стране 11-месячный Ваня Фокин.

- В ночь взрыва я был на смене, - рассказывает отец малыша Евгений Фокин. - Позвонила жена, сказала, что они на улице, что дом рухнул. Я сорвался с места. Приехал - и сердце оборвалось: стоит одна стена и вокруг развалины.

Старший сын спасся вместе с вашей женой Ольгой. Скажите, родительское сердце подсказывало, что Ваня тоже жив?

- Поначалу верил, что Ваня выживет, потом, после того как три часа простоял на холоде и ноги закоченели, подумал: а он ведь там, совсем маленький и раздетый! Но верить в самое страшное не хотелось.

А что вы делали дальше, когда прошел первый шок и осознали случившееся?

- С места трагедии мы уехали. Потом в интернете увидел, что требуются волонтеры, взял спецовку, валенки в гараже и пошел на развалы. Приехал на место, никого не пускали внутрь. Однако двое человек из оцепления почему-то дали мне пройти. На месте встретил близких: брата и маму. В тот момент был с ними - я нужен был семье.

Рано утром снова приехал к дому, опять прошел за оцепление, подошел к месту, где находилась когда-то наша квартира, и увидел диван, на котором спала жена со старшим ребенком. Значит, и кроватка должна была быть недалеко! Там работал погрузчик, и я начал общаться со спасателем, пробовали подобраться к месту и со стороны Маркса, и со двора. Но нам сказали, что сразу с двух сторон нельзя вести работы: часть завалов кранами тогда убирали.

Спасатели сказали, что будут делать лаз, но пока пролезть туда нельзя. Я поговорил с сотрудниками МЧС, взял у одного из них номер и попросил позвонить, когда они смогут продолжить работу на этом участке. Взял жену, поехали в штаб за вещами для себя и старшего ребенка. И вот когда мы находились там, мне позвонили и сказали: нашли сына и он жив! Сразу поехали в больницу.

После трагедии люди искали в соцсетях странички пострадавших: вглядывались в лица, читали сообщения. И вот что интересное увидели на странице Ольги: последняя фотография в ее альбоме - свидетельство о крещении Вани. Этот снимок Ольга разметила 25 ноября и подписала "Мой младший мальчик". То, что Ваня, несмотря ни на что, выжил, многие называют не иначе как чудом. А вы как считаете, что спасло малыша?

- Я не верующий, я не знаю, что это и как это можно назвать. Пусть будет - бог. Но пообещал себе: если все будет хорошо, сам покрещусь и буду верить.

Одиннадцатимесячный малыш стал последним из шести выживших жильцов обрушившегося подъезда многоэтажки: он не погиб под грудой железобетона, не замерз. У этого чуда, знает семья Фокиных, есть и вполне земные имена - спасателей отряда "Лидер". Но также - и совершенно невероятное стечение счастливых для малыша случайностей.

Как рассказал руководитель подразделения МЧС по проведению операций особого риска "Лидер" Петр Гриценко, прежде чем добраться до места, где был Ваня, пришлось отодвинуть несколько плит, разобрать конструкции. Во время минуты тишины спасатель Андрей Вальман услышал-таки детский плач, а служебная собака указала: в завалах есть живой!

И когда спасатели пробрались к младенцу, увидели: все вокруг него сложилось так, чтобы он выжил. Детская кроватка находилась рядом с диваном. Кроватка и матрас прижали ребенка к линолеуму и деревянному полу. Флисовое одеяло, на котором лежал мальчик, уберегло от холодной плиты. К тому же малыш был в памперсе и теплой кофточке. Голову прикрыли дверки шкафа, причем так, что он мог дышать. Была опасность, что нагромождения из обломков плит, деревянных конструкций поползут и придавят и малыша, и спасателей, но этого не произошло.

Напомним, Ваня Фокин находится в Москве в "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии". Приняв ребенка, президент НИИ, известный детский хирург Леонид Рошаль через "РГ" обратился к коллегам из Магнитогорска: "Хочу поблагодарить спасателей и врачей в Магнитогорске, которые первыми пришли на помощь мальчику, работали быстро и грамотно и сделали все от них зависящее, чтобы спасти ребенка".

Московские доктора стабилизировали состояние Вани. Сейчас врачи борются против обморожения конечностей мальчика. Ольга Фокина рядом с ним. Евгений остался в Магнитогорске с трехлетним сыном и родными. По словам мужчины, здесь он пока что нужнее.