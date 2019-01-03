Первые похороны жертв обрушения дома в Магнитогорске пройдут 4 января

Четвертого января в Магнитогорске простятся с первыми шестью горожанами, погибшими при взрыве в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса.

Как ранее сообщало "РГ", правительство Челябинской области приняло решение оказать материальную помощь магнитогорцам, потерявших из-за трагедии родственников. Им выплатят по одному миллиону рублей и 31 с половиной тысячи рублей на организацию похорон.

Как пресс-служба главы региона, пятого января похоронят девять жильцов многоэтажного дома, седьмого января - одного.

Напомним, трагедия произошла утром 31 декабря. Во время поисково-спасательной операции из-под рухнувших железобетонных конструкций 10-этажки извлекли 44 человека: шесть живых и 38 погибших.