Пострадавший от взрыва в Магнитогорске дом могут разделить на два

Два пострадавших от взрыва подъезда 10-этажного в Магнитогорске подъезда снесут, поскольку восстановить их невозможно. Это подъезды под номерами 7 и 8.

"Решение будет принимать комиссия в течение нескольких дней", - цитирует ТАСС начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска Илью Рассоху. Кроме этого, комиссия определит, пригодны ли для жилья другие секции дома.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков уточнил агентству, что разделение дома на две секции технологически секции возможно. "Седьмой (разрушенный) и восьмой подъезд - это один блок, фактически отдельный дом. Равно, как находящиеся под подозрением пятый и шестой подъезды. Их возможно сносить по отдельности", - сказал он и добавил, что остальные секции можно эксплуатировать по отдельности.

Он также допустил, что между секциями может быть разбит сквер и установлен памятник.