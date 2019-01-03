Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей

В Магнитогорске сегодня начнут выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в жилом доме. Об этом в своем telegram-канале сообщает глава Челябинской области Борис Дубровский.

Согласно утвержденным размерам материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области, членам семей погибших выплатят один миллион рублей, гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью, - 400 тысяч, легкий - 200 тысяч.

В связи с утратой квартиры в зависимости от ее размера - от 300 до 500 тысяч. Кроме того, жильцам дома выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч на члена семьи и 31 половиной тысячи рублей на организацию похорон.

"Выплаты начнутся с сегодняшнего дня. Граждане получат индивидуальное приглашение", - говорится в сообщении.

Напомним, один из подъездов многоквартирного дома обрушился в Магнитогорске утром 31 декабря. Причиной ЧП называется взрыв бытового газа. Из-под завалов извлечены 43 человека. Из них 37 - погибших, в том числе шесть детей. Спасены шесть человек, из них двое - дети.