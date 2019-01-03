Спасатели извлекли из-под завалов 38 жертву взрыва в Магнитогорске

В Магнитогорске из-под завалов извлекли 38 жертву взрыва газа в жилом многоквартирном доме. По информации из штаба поисково-спасательной операции, это женщина.

Таким образом, согласно информации, ранее приводившейся сотрудниками МЧС, в списке без вести пропавших жильцов дома остаются еще три человека.

Напомним, во время поисково-спасательной операции из-под рухнувших железобетонных конструкций 10-этажки извлекли 44 человека, шесть живых и 38 погибших. 22 тела опознаны. Трагедия произошла утром 31 декабря. Из-за взрыва - по приоритетной версии СК РФ - бытового газа обрушился один из подъездов дома по проспекту Карла Маркса.