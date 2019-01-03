Спасатели МЧС завершили разбор завалов в Магнитогорске

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что его подчиненные завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске. Разбирать больше нечего. Спасатели увезли последние плиты, перекрывавшие первый этаж рухнувшего подъезда.

"Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена", - сказал первый замминистра.

Таким образом число погибших больше увеличиваться не будет. 39 - это страшная, но окончательная цифра.

Александр Чуприян оставался все это время на месте ЧП и руководил ходом операции по приказу министра Евгения Зиничева, который еще 31 декабря прилетал в Магнитогорск. Теперь же миссия спасателей выполнена и основная нагрузка ложится на следователей и медиков.