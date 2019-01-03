В МЧС подвели итоги аварийно-спасательной операции в Магнитогорске

О том, как проходила в Магнитогорске поисково-спасательная операция, корреспондент "РГ" прямо на месте крушения подъезда многоэтажки поговорил с первым заместителем главы МЧС России, генерал-полковником Александром Чуприяном.

Расскажите, что удалось сделать в условиях чрезвычайной ситуации за эти четверо суток?

- Если в сухих цифрах, то нам удалось спасти из-под завалов шесть человек, среди них двое детей, мальчиков в возрасте 13-лет и десяти месяцев. Один из них уже находится в Москве, и состояние его улучшается. 18 человек сняли из окон квартир там, где были заблокированы лестничные клетки, извлекли тела 39 погибших, и я гарантирую, что больше под рухнувшими конструкциями никого не осталось.

Мы вывезли порядка двух тысяч тонн строительных конструкций. Работала большая группировка тяжелой техники: автокраны, погрузчики, манипуляторы. Отдельное спасибо механикам, операторам, всем, кто нам здесь помогал.

Насколько сложной была задача?

- Судя по последствия взрыва, операцию можно назвать уникальной с точки зрения повышенных рисков. Работа тяжелой техники ежесекундно могла повлиять на несущие конструкции, и это могло вызвать мощные обвалы. Поэтому мы потихонечку обрабатывали место крушения, как хирург ранку, обрезали подвижные блоки, опускали их на землю и проводили разбор завалов.

Очень много вопросов было связано с конструкциями, которые оказались непредсказуемы в поведении. Особенно стена на кирпичной кладке, которую вы видите сейчас за моей спиной. Она систематически отходила до трех сантиметров влево-вправо, что могло потянуть за собой все остальные блоки и накрыть работающих под ними спасателей. Но к счастью, этого не случилось. И я считаю, что в целом операция, несмотря на тяжелые погодные условия и строительные особенности, была проведена в кратчайшие сроки. Какова дальнейшая судьба поврежденной части этого дома, покажет экспертиза. Решение будут принимать местные власти.

Как показали себя за эти четверо суток ваши подчиненные?

- Поверьте, если бы нужно было работать 40 суток, они также выполнили бы поставленную задачу. Это люди из особого "металла". Горе людей им настолько близко, что они даже за погибших борются, как за живых. Сложность и риск заложены в самой профессии. И задача командиров - минимизировать эти риски и выполнить задачу в максимально сжатые сроки.

Мы видели, что вам помогали добровольцы, местные жители?

- Я думаю, в стране произошло уникальное явление, когда мы от футбольного волонтерства перешли к добровольной работе в кризисных ситуациях при спасении человеческих жизней. Мы искренне благодарны всем добровольцам за то, что они сутками были здесь с нами. И я вас уверяю: никто и никогда спасателям горячий чай на подносах прежде не приносил. За всю нашу практику такое случилось впервые! Кстати, полное взаимопонимание было и во взаимодействии с властями. Они тоже круглосуточно находились здесь с начала операции и проявили себя, как монолитная команда, способная решать задачи любой сложности.