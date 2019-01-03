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03.01.2019 13:14
Рубрика: Власть

Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году

31,367 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета регионам на льготные лекарства в 2019 году. Соответствующий документ 3 января утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Фото: Николай Гагарин/РГ
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"Утвердить прилагаемое распределение в 2019 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов", - говорится на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в 2019 году некоторые регионы получат более 1,33 млрд рублей на предоставление нуждающимся путевок в санатории, проезд к месту лечения и обратно. Кроме того, 532 миллиона рублей выделят Всероссийскому обществу инвалидов, 842 миллиона - Всероссийскому обществу слепых и 161 миллион - Всероссийскому обществу глухих.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Председатель Правительства
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