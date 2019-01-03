Роналду в рекордный раз получил престижную премию как футболист года

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист 2018 года. Эта награда стала для него уже пятой - рекордной.

Ежегодная премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией игроков и Европейской клубной ассоциацией. Помимо Роналду, в качестве игрока года эту награду получали в разное время по одному разу колумбиец Радамель Фалькао, француз Франк Рибери, и аргентинец Лионель Месси. Последнее, кстати, весьма символично, учитывая, что Месси делит с Роналду звание рекордсмена всех времен по выигранным за карьеру "Золотым мячам" - у обоих на счету по пять самых престижных индивидуальных трофеев.

На церемонии, состоявшейся в Дубае, награждались также победители и в других номинациях. Так, Роналду выиграл, в числе прочего, приз за лучший гол - таковым был признан мяч, который он забил за "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ювентуса". Клубом года назван мадридский "Атлетико", выигравший Лигу Европы и завоевавший Суперкубок УЕФА. Агентом года стал Жорже Мендеш, который представляет интересы того же Роналду, а также Жозе Моуринью и многих других известных игроков и специалистов.

Отдельно стоит отметить награду за лучшую тренерскую карьеру - ее получил хорошо знакомый российским болельщикам итальянец Фабио Капелло. Победителем в номинации за выдающуюся карьеру среди бывших игроков, продолживших работу в футболе, стал хорват Звонимир Бобан, ныне являющийся заместителем генерального секретаря ФИФА. А аналогичный приз среди тех, кто отошел от футбольной деятельности, получил знаменитый бразильский "Зубастик" Роналдо. Среди действующих игроков отмечена выдающаяся карьера француза Блеза Матюиди.

Наконец, тренером года признан наставник сборной Франции Дидье Дешам - в минувшем году он привел "трехцветных" к победе на чемпионате мира в России и вошел в элитную категорию специалистов, которые выигрывали мировое первенство как в качестве футболиста, так и в качестве тренера. А лучшим спортивным директором стал работающий в "Ювентусе" Фабио Патараччи.