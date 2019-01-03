Росгвардия будет охранять первую в мире плавучую атомную электростанцию

Сотрудники Росгвардии возьмут под охрану первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов". Она с этого года будет вырабатывать и поставлять электроэнергию для арктического города-порта Певек, а также сможет опреснять морскую воду.

О возможности взятия этого стратегического объекта под охрану глава Росгвардии Виктор Золотов говорил еще в конце декабря. И вот теперь этот плавающий мегагенератор тока будет стоять в порту Плевка у причала и режим доступа к нему будет, как к стратегическому объекту, подобно любой другой АЭС.

По виду это огромный ледокол, который своим ходом дошел со стапелей завода-изготовителя на Балтике до места назначения. А по сути это новое слово в применении мирного атома, новейшая инновационная разработка российских конструкторов. Пока таких проектов с мире еще не реализовано, но многие страны заинтересованы в постройке таких судов-электростанций. Поэтому можно предположить, что росгвардейцам придется охранять "Академика Ломоносова" не только от злоумышленников, но и от промышленных шпионов. Эта плавучая станция вызывает большой интерес у иностранных специалистов еще с 2012 года, когда был заключен контракт на постройку между "Росэнергоатомом" и "Балтийским заводом".