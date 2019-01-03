Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных болезнях на курортах

В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, предупредил российских туристов Роспотребнадзор.

В службе рекомендовали уточнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране предполагаемого отдыха еще на этапе его планирования. Служба обращает внимание, что чаще всего заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты, насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других) или через контакт с больными людьми.

Во избежание заражения следует употреблять только бутилированную или кипяченую воду. Не употреблять лед из сырой воды в напитках. Также мыть овощи и фрукты безопасной водой или кипятком. Мясо, рыба, морепродукты должны быть термически обработанными. Желательно не пользоваться услугами местных кафе и не пробовать незнакомые продукты. Перед едой следует всегда тщательно мыть руки, а при купании не допускать попадания воды в рот. Использовать репелленты и инсектициды от насекомых, и защищать помещения от них сетками.

Тропические инфекции нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению, отмечают в Роспотребнадзоре. Также опасаться следует ядовитых растений и животных.