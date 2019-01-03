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Рубрика: Спорт

Россия сыграет с США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Текст: Данила Жиляев
Сборная России уверенно преодолела стадию четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею. Наша команда разгромила Словакию 8:3 и в полуфинале сыграет со сборной США.
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Подопечные Валерия Брагина в заключительном матче группового этапа сотворили мини-сенсацию, победив хозяев турнира канадцев 2:1. Разумеется, мы верили в успех наших ребят, но, рассуждая здраво, фаворитом все же стоило считать сборную Канады. Результат той игры ничего не решал для россиян в общем плане за исключением того, займет она первое место в группе или второе - и с кем, исходя из этого, сыграет. Наши стали первыми и вышли на четвертую команду группы В - Словакию.

Фото: Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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Удобнее соперника вряд ли можно было представить. При всем уважении к словакам, серьезным оппонентом их едва ли стоило считать. Безусловно, речь не идет о недооценке соперника, но россияне с ходу продемонстрировали гигантскую разницу в классе. Уже с шестой по восьмую минуты встречи в воротах словаков побывало три шайбы - по очереди отличились Григорий Денисенко, Степан Старков и Александр Алексеев. А еще три минуты спустя Никита Шашков точным броском, в принципе, снял все вопросы о победителе - если вдруг они у кого-то еще оставались.

Во втором периоде российские хоккеисты довели счет до неприличного, забросив еще трижды: дубль оформил наш капитан Клим Костин, а затем Кирилл Слепец сделал счет 7:0. Более того, Костин должен был стать автором хет-трика, но судьи после просмотра повтора не засчитали его гол - они сочли, что была помеха вратарю из-за того, что Денисенко на пятачке зацепился о конек соперника.

Тем не менее, у Валерия Брагина после этой игры наверняка будут вопросы и претензии к своим подопечным, поскольку третий период они провели неудачно. Разумеется, на общий итог матча он уже повлиять не мог, но заключительная 20-минутка все же осталась за словаками, которые забросили трижды против одной нашей шайбы. При этом в случае со вторым голом Словакии судьи вновь прибегли к помощи видеоповтора из-за возможного офсайда - и в этой ситуации нарушения не увидели.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Так или иначе, хотя третий период в исполнении сборной России вышел скомканным, она одержала уверенную победу и вышла в полуфинал. Соперник нашей команды уже известен, поскольку российский матч состоялся позже остальных четвертьфиналов, и все участники следующего раунда определились. Любителям хоккея предстоит стать свидетелями еще одного классического противостояния - Россия сыграет с США. Этот матч состоится в ночь на 5 января по московскому времени. Американцы прошли дальше благодаря победе над Чехией 3:1.

Результаты других четвертьфиналов оказались во многом неожиданными. Так, хозяева соревнований и записные фавориты канадцы выбыли из борьбы уже в первом раунде плей-офф - они проиграли Финляндии в овертайме 1:2. Даже не хочется предполагать, как бы сложилась игра, окажись на месте Канады Россия. Финны же теперь сыграют со Швейцарией, которая, в свою очередь, оставила за бортом турнира сборную Швеции, победив 2:0.

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