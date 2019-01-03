Россиян теперь обязаны предупреждать о потере инвестдохода

С 1 января негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны предупреждать россиян о том, какую часть своего инвестиционного дохода они потеряют, если захотят перейти из одного НПФ в другой.

Закон об этом вступил в силу с Нового года. Его цель - сделать процедуру перехода между фондами и управляющими компаниями (УК) прозрачной. Заявление на переход будет теперь отправляться не только в фонд, с которым будет заключен новый договор, но и в "старый" фонд, из которого человек хотел бы перевести деньги. А также - в Пенсионный фонд России (ПФР).

Также закон обязывает сообщать человеку о размере инвестдохода, которого он может лишиться при смене фонда.

Такую информацию ему должны сообщить в ПФР, если человек обратился туда лично. Также заявление о смене НПФ или УК можно подать в личном кабинете на Едином портале госуслуг.