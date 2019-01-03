Российское кино побило два рекорда в 2018 году

По итогам 2018 года российское кино обновило кассовый и зрительский рекорды. Совокупный бокс офис отечественных фильмов превысил 13,8 млрд рублей, а совокупная посещаемость 57,9 млн зрителей. Показатели 2017 года были превышены на 6,1% и 5,8%, соответственно, свидетельствуют данные "Фонда кино".

Доля российского кино в кинотеатрах в 2018 году приблизилась к 30%: 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам.

Общее количество проданных на киносеансы билетов составило 200,3 миллиона. А совокупный объем кассовых сборов - 50,3 млрд рублей.

Негативно на рынке кинопроката отразилось проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу, который приковал внимание большинства зрителей, а также трагедия в ТЦ "Зимняя вишня", снизившая посещаемость кинотеатров.

Наибольшее внимание зрителей привлекли картины спортивной тематики, собравшие свыше 1 млрд рублей кассовых сборов. Это фильмы "Движение вверх" (2,9 млрд рублей) и "Лед" (1,4 млрд рублей).