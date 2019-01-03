Сиротам станет проще получить собственное жилье

С начала года в России вступил в силу закон, который существенно упрощает процедуру получения жилья детьми, оставшимися без попечения родителей. Благодаря документу получить собственную квартиру дети-сироты смогут гораздо быстрее.

Закон вводит новые правила формирования реестров. "До настоящего момента такой список составляли органы исполнительной власти субъектов - по мнению правительства, это недостаточно эффективно, поэтому были приняты поправки в законодательство и база будет единой", - рассказывает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Теперь заявления о включении в реестр детей-сирот будут подавать их законные представители. Если опекуны не выполнили это требование в течение трех месяцев после достижения ребенком 14 лет, органы опеки должны сделать это самостоятельно, говорит Разворотнева. Сироты, которые не были включены в список до совершеннолетия или до приобретения ими полной дееспособности, теперь могут сделать это самостоятельно.

Изменения коснутся и приобретения жилья. Теперь регионы имеют право закупать квартиры не только у застройщиков, но и на вторичном рынке у физических лиц. Это позволит значительно сократить сроки выдачи жилья и, соответственно, очереди на квадратные метры.

Закон уточняет порядок выселения лишенных родительских прав граждан, если их совместное проживание с детьми признано судом невозможным. Лишиться жилья, предоставленного по договору социального найма, могут и сами сироты при неисполнении обязательств по договору найма специализированного жилого помещения. К примеру, если они не платят по счетам, систематически разрушают и повреждают жилое помещение, а также мешают соседям. Или используют помещение не по назначению.

В законе также указаны дополнительные случаи, когда сироты исключаются из списка претендентов на получение жилья. К числу таких примеров решено отнести прекращение российского гражданства.

Договор найма специализированного жилья, предоставляемого сиротам, теперь можно будет неоднократно заключать на новый 5-летний срок. Ранее он также заключался на 5-летний срок, но не более 1 раза.